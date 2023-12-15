В Україні з’явиться держстандарт соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю. Про це повідомляє ГС Центр відповідальної гри.
Проєкт державного стандарту надання послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю буде оприлюднений на сторінці RGC у Фейсбуці.
Долучитися до розробки цього соціально важливого документа зможе кожна зацікавлена особа.
Про практичний аспект реалізації державного стандарту щодо соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю під час круглого столу говорила очільниця RGC Ольга Ісаєва.
Вона відзначила, що для ефективного функціонування системи надання соціальної послуги людям, залежним від азартних ігор, важливо налагодити комунікацію між відповідними державними інституціями, організаторами азартних ігор, а також безпосередньо надавачами соціальної послуги.
Вже зараз ініціатива Центру відповідальної гри та МОЗ України дала відчутний поштовх для пошуку нових форматів допомоги тим категоріям осіб, які потребують підтримки на шляху до подолання ігрової залежності, зазначила представниця Favbet Ксенія Тюрікова.
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