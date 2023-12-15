У рейтингу сфери відкритих даних Україна посіла третє місце в Європі

Україна посіла третє місце в Європі у рейтингу сфери відкритих даних Open Data Maturity з показником 96% та категорією трендсеттер.

На першому місці рейтингу 2023 року — Франція (98%), на другому — Польща (98%). Україна (96%) отримала третю позицію з такими балами:

політика відкритих даних — 625;

функціонування порталу відкритих даних data.gov.ua — 607;

вплив відкритих даних — 600;

якість відкритих даних — 611.

У рейтингу оцінили 35 європейських країн. Україна вперше потрапила до рейтингу Open Data Maturity у 2020 році – на 17-те місце.

Торік Україна посідала друге місце після Франції.