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У рейтингу сфери відкритих даних Україна посіла третє місце в Європі

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Україна посіла третє місце в Європі у рейтингу сфери відкритих даних Open Data Maturity з показником 96% та категорією трендсеттер.

На першому місці рейтингу 2023 року — Франція (98%), на другому — Польща (98%). Україна (96%) отримала третю позицію з такими балами:

  • політика відкритих даних — 625;
  • функціонування порталу відкритих даних data.gov.ua — 607;
  • вплив відкритих даних — 600;
  • якість відкритих даних — 611.

У рейтингу оцінили 35 європейських країн. Україна вперше потрапила до рейтингу Open Data Maturity у 2020 році – на 17-те місце.

Торік Україна посідала друге місце після Франції.

Open Data Maturity
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