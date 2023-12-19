Командувач ОСУВ «Таврія»: На деяких напрямках ми перейшли до оборони

Збройним силам України довелося зменшити масштаб низки операцій через скорочення військової допомоги з боку західних партнерів.

Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський у коментарі Reuters.

Він зазначив, що нестача снарядів є «дуже великою проблемою» для армії, а скорочення іноземної допомоги безпосередньо впливає на бойові дії.

«Є проблема з боєприпасами, особливо радянського зразка – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є по всій лінії фронту. Ті обсяги, які ми маємо сьогодні, недостатні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплануємо завдання, які ставили перед собою, і зменшуємо їх масштаб», – сказав Тарнавський.

Він додав, що ЗСУ, незважаючи на нестачу озброєння, продовжують атакувати на деяких ділянках фронту.

«На деяких напрямках ми перейшли до оборони, а на деяких продовжуємо наступальні дії – маневром, вогнем та просуванням уперед. І готуємо резерви для наших подальших широкомасштабних дій», – наголосив генерал.

Тарнавський також прокоментував ситуацію навколо Авдіївки. Він розповів, що окупанти атакують позиції ЗСУ одразу з кількох напрямків.

«Їхній намір залишається таким самим. Єдине, що змінюється - їх дії, змінюється тактика ... Але атаки проводяться постійно. Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали і не дбатимуть про свій особовий склад», – наголосив Тарнавський.