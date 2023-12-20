Зеленський пояснив, чому не може розпустити Раду

Президент Володимир Зеленський погоджується, що чимало депутатів поводяться невідповідно до свого статусу, але на даний час не може розпустити Верховну Раду, бо тоді потрібно буде проводити вибори.

Про це Глава держави заявив на підсумковій пресконференції, повідомляє Укрінформ.

«Що стосується депутатів, то вони повинні займатися виключно своєю роботою, бути моральними авторитетами. На жаль, це не відбувається. Що я можу зробити як Президент? Не можу їх розпустити, бо вибори не можна проводити під час війни», - зазначив Зеленський.

За його словами, для зміни складу ВР і проведення виборів треба змінювати законодавство.

При цьому він зауважив, що попри випадки скандалів у парламенті все ж таки є певний відсоток депутатів, які працюють. «До речі, проголосували європейські закони, це було важливо. Проголосували багато реформ», - вказав Президент.

Він також підкреслив, що депутат, який негідно поводиться, нічим не відрізняється від бізнесмена, що влаштовує салюти на день свого народження, коли воюють військові. «Я не ділю людей. Я вважаю, що так, усі державні діячі мають бути моральним прикладом. Цього, на жаль, немає. Я роблю в цій ситуації все можливе. А я живу згідно із законодавством. Може, інколи не все виходить», - сказав Зеленський.

За його словами, в будь-якому разі сьогодні важливо максимально зберегти єдність у державі й боротися з корупцією, а з депутатами, які вчиняли ті чи інші негідні вчинки, розберуться правоохоронні органи.

«Мені важливо, що ми максимально зараз боремося з корупційними ризикам, і партнери говорять, що ті фінанси, які нам дають, сьогодні не під ризиком. Так, є різні люди в Раді, так само як і у державі. І тому буде правильно - за корупцію карати, але не забувати, що хтось все-таки щось робить для України. Момент єднання має бути в наш час. Краще разом боротися з корупцією. А правоохоронні органи обов’язково виконають свою роботу. І будуть справедливі вироки», - наголосив глава держави.