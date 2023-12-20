Україна отримає понад $165 млн на боротьбу з ВІЛ і туберкульозом

Україна отримає три грантові угоди за програмою "Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України" на загальну суму понад $165 млн.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Програми реалізовуватимуть упродовж наступних трьох років.
За даними МОЗ, попередню програму Глобального фонду на 2021–2023 роки частково виконували вже в умовах повномасштабної війни та активних бойових дій. Вдалося змінити та адаптувати роботу програм. Зокрема, переобладнати спеціальні транспортні засоби для доставки основних ліків і витратних матеріалів, закупити генератори для регіональних лабораторій, підвищити доступність до медпослуг та забезпечити доставку ліків для хворих на туберкульоз і ВІЛ та тих, хто користується програмами профілактики разом зі спільнотами на регіональному рівні, а також організацію житла для пацієнтів з інфекційними захворюваннями, такими як мультирезистентний туберкульоз в інших областях.
За попередніми програмами Глобального фонду залучили 913 млн доларів безповоротної фінансової допомоги для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і спрямували гроші на заходи боротьби з соціально небезпечними хворобами в Україні.
На 2024–2026 роки виконавцями програм визначили "Центр громадського здоров’я МОЗ України", міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" та БО «100 відсотків життя».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023