Експерт назвав причину, через яку можуть відкликати з фронту фахівців деяких професій

Нестача кадрів у критичних галузях може поставити питання про перегляд умов бронювання чоловіків або відкликання з фронту фахівців деяких професій. Про це у телемарафоні "Єдині новини" заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.
Мірошниченко пояснив, що наразі деякі роботодавці не беруть чоловіків призовного віку на роботу, тому що ті за кілька днів можуть отримати виклик до військкомату. За його словами, Україні знадобляться фахівці високого рівня для відбудови держави та підтримання економіки, тому може постати питанні про повернення з фронту чоловіків певних професій.
"Тому, можливо, державі варто переглянути механізм бронювання кадрів для критичних галузей економіки", – сказав Мірошниченко.
На думку президента Конфедерації роботодавців, дефіцит працівників у критичних галузях також виникає через значну різницю у рівні заробітних плат у комерційному та бюджетному секторах. Зокрема за підсумками третього кварталу 2023 року зарплата у комерційному секторі складала 15,9 тис. грн проти 23,4 тис. грн у бюджетному, тобто різниця становить 46,7%. При цьому бюджетна сфера дає бронь для чоловіків, зазначив Мірошниченко.
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