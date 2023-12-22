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Дев'ята черга кредиторів банку "Конкорд" почала отримувати виплати

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Дев'ята черга кредиторів банку "Конкорд" почала отримувати виплати

Грошові виплати почали отримувати кредитори з 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд". Про це повідомила співзасновниця банку Олена Сосєдка на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

"Дорогі друзі! Хочу поділитися з вами свіжими новинами щодо виплат кредиторам банку "Конкорд". Нарешті настав той час, коли кредитори 9-ї черги отримують свої кошти. Це остання група, і це велика подія для нас!" - написала Олена Сосєдка. 

Вона нагадала, що 11 грудня було ухвалено рішення про часткове задоволення вимог 72 кредиторів на суму 57 мільйонів гривень. Це майже 25% від загальної суми вимог.

"З середини вересня ми почали виплачувати кошти кредиторам. І хоч процес не відбувся так швидко, як ми сподівалися, він все ж відбувається досить оперативно. Ми пильно стежимо за кожним етапом, і хоча ми не можемо вплинути на процеси всередині банку, ми не перестаємо бути поруч з вами.

Пам'ятайте, на момент ухвалення рішення про ліквідацію "Конкорду" у банку було достатньо коштів для всіх виплат. Ми переконані, що кожен отримає те, що йому належить. Будемо тримати вас в курсі!" - написала Сосєдка. 

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

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