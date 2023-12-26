У росії набирає обертів каральна психіатрія. У незалежних російських ЗМІ і пабліках з'явилося повідомлення про те, що дівчину із Санкт-Петербурга відправили на примусове психіатричне лікування за "фейки" про армію.

"Жительку Санкт-Петербурга Вікторію Петрову відправили на примусове лікування на півроку до стаціонару загального типу. Раніше її затримали за публікацію антивоєнних постів у соцмережі Вконтакте. "Медексперти" вирішили, що пости вона писала, бо не контролювала себе. Адвокат повідомив, що дівчина зазнає принижень і знущань у лікарні", - пише закритий ТГ-канал россия 24/7.

Раніше повідомлялося, що батьки в росії платять бандитам, щоб ті викрадали їхніх дітей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, щоб госпіталізувати в закриті центри для "лікування". Журналісти з посиланням на слова ймовірних "пацієнтів" таких закладів, розповіли про знущання, яких зазнали ці люди.