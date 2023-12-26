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Аналітики прогнозують зростання цін на молочну продукцію

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Через суттєве зростання закупівельних цін на молочну сировину виробники свіжих молочних продуктів намагаються хоч і поступово, але збільшувати ціни на свою продукцію.

Про це повідомляє Інфагро.

Як зауважують аналітики, подорожчання молочної продукції поки що не відобразилось на загальних продажах, але на різдвяні і новорічні свята попит завжди падає.

"Ціни на свіжі молокопродукти будуть і далі зростати попри зниження попиту. Будуть вступати в дію протоколи, які були підписані з мережами раніше", - прогнозують аналітики.

Вони додають, що свіжі молокопродукти – єдиний товар, експорт яких зріс в листопаді в порівнянні з минулорічним показником, +53% до листопада 2022 року.

"Але все одно масштабними продажі назвати не можна. Половину експортованої цільномолочної продукції становить ультрапастеризоване молоко", - підкреслюють в Інфагро.

За даними аналітиків, імпорт свіжих молокопродуктів не збільшився, але це лише поки що.

"На заваді стало блокування страйкарями польського кордону. Але вже з січня слід розраховувати на суттєве збільшення закупок. Проте серйозної конкуренції вітчизняним продуктам імпортні свіжі молокопродукти наразі не складуть, на відміну від перспективи конкуренції вітчизняного сиру з імпортним", - наголошують аналітики.

Зауважимо, молоко з літа подорожчало вже на чверть, а відпускні ціни на сир вдалося збільшити в середньому на 10%. Наразі рентабельність виробництва сиру в Україні стала зовсім мізерною.

В останні роки в українських торгових мережах імпортні сири, в тому числі польські, займають відчутну частину полиць. Українські сировари відчувають значний тиск через зростання конкуренції з польськими сирами. Але, якщо порівнювати ціни українських сирів і товару з Польщі, виявиться, що останній набагато дешевший.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Зауважимо, як показав моніторинг, молоко, кефір і сметана у супермаркетах в середньому подорожчали на 3,4% у листопаді і на 10,54% у порівнянні з минулим роком.

Йогурт, сир кисломолочний і вершкове масло в середньому зросли в ціні на 2,7% у листопаді і на 10,4% порівняно до минулорічного періоду.

Сири подорожчали на 5,6% у листопаді, за рік – на 38,77%. Найбільше зростання ціни за останній рік відбулось на сир Український – на 100%.

молочна продукція
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