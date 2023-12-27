Умєров розповів про плани на 2024 рік щодо екіпірування нових мобілізованих

У України є плани щодо екіпірування нових мобілізованих, яких хочуть призвати на військову службу у 2024 році.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода в Telegram.
У міністра поцікавилися, звідки братимуть гроші на екіпірування для нових мобілізованих, яких хочуть залучити.
"Ми все спланували на 2024 рік, як уже було сказано головнокомандувачем (Валерієм Залужним - ред.). Далі до деталей не хочемо входити: що спланували, як ми це робитимемо", - відповів Умєров.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Генштаб попросив його додатково мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб.
Пізніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов запевняв, що цього не відбудеться найближчим часом.
При цьому вчора, 25 грудня, Кабмін вніс до Ради законопроект, який змінює порядок мобілізації в Україні.
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