Шмигаль розповів про залучення додаткових коштів на потреби енергетики

Укренерго має отримати від Європейського інвестиційного банку понад 3 млн євро.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики. Скоригуємо угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, що дозволить НЕК «Укренерго» отримати понад 3 млн євро для оплати рахунків підрядників за виконані роботи", - сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд також продовжив дію покладання особливих обов'язків щодо електроенергії до кінця квітня наступного року.

"Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - додав глава уряду.