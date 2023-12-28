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Кабмін не буде підвищувати ціну на електроенергію для населення до квітня 2024 року

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Кабінет Міністрів вирішив не підвищувати ціну на електроенергію для населення до квітня 2024 року, вона й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Сьогодні продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - написав він.

Шмигаль додав, що завершується перший зимовий місяць, українська енергетика проходить його успішно. За його словами, вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання, генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств.

Шмигаль
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