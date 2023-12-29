ГУР: У кремлі запланували чергову гібридну кампанію проти України

У кремлі запланували чергову гібридну кампанію проти України, щоб підірвати легітимність президента Володимира Зеленського та керівництва держави серед країн, які є нібито союзниками чи партнерами росії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За даними ГУР, у середині грудня у москві відбулося засідання російського інституту країн СНД, який перебуває під контролем адміністрації володимира путіна і фінансується з бюджету рф.
Темою обговорення стала війна проти України. Під час обговорення кремлівські псевдоексперти дійшли до висновку, що українське командування перейшло до позиційної оборони.
Так Україна зможе зірвати російський наступ взимку та навесні 2024 року, зміцнити оборонні лінії, посилити системи ППО, накопичити боєприпаси, сформувати боєздатний резерв.
За різними оцінками, цей сценарій унеможливить подальше захоплення України силовими методами. У кремлі заявили, що нібито неприпустиме будь-яке припинення бойових дій та збереження Україною виходів до Чорного моря.
На зустрічі в москві псевдоексперти закликали запустити потужну інформаційну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему “чергових президентських виборів”, щоб підірвати легітимність Зеленського серед своїх громадян й інших країн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023