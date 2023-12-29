ГУР: У кремлі запланували чергову гібридну кампанію проти України

У кремлі запланували чергову гібридну кампанію проти України, щоб підірвати легітимність президента Володимира Зеленського та керівництва держави серед країн, які є нібито союзниками чи партнерами росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними ГУР, у середині грудня у москві відбулося засідання російського інституту країн СНД, який перебуває під контролем адміністрації володимира путіна і фінансується з бюджету рф.

Темою обговорення стала війна проти України. Під час обговорення кремлівські псевдоексперти дійшли до висновку, що українське командування перейшло до позиційної оборони.

Так Україна зможе зірвати російський наступ взимку та навесні 2024 року, зміцнити оборонні лінії, посилити системи ППО, накопичити боєприпаси, сформувати боєздатний резерв.

За різними оцінками, цей сценарій унеможливить подальше захоплення України силовими методами. У кремлі заявили, що нібито неприпустиме будь-яке припинення бойових дій та збереження Україною виходів до Чорного моря.

На зустрічі в москві псевдоексперти закликали запустити потужну інформаційну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, використовуючи тему “чергових президентських виборів”, щоб підірвати легітимність Зеленського серед своїх громадян й інших країн.