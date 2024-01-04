МЗС: Наш запит на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО було підтримано

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки рф по українських населених пунктах, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари рф. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", - написав Кулеба в Х (Twitter) у середу.