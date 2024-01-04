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Укренерго закликає дотримуватися раціонального використання електроприладів упродовж дня

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В Україні фіксується збільшення споживання електроенергії через початок робочого тижня та відновлення ділової активності після свят, а також похолодання, передає УНН із посиланням на "Укренерго".

«... споживання електроенергії знову почало зростати. Причина – початок робочого тижня та відновлення ділової активності після свят. А також похолодання, яке охопило сьогодні всю територію України», - повідомили в “Укренерго”.
Зазначається, що максимум споживання електроенергії було о 10:40 на 8% більшим за відповідний показник вчора 2 січня.

"Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", - додають в "Укренерго".

В "Укренерго" закликали дотримуватися раціонального використання електроприладів упродовж дня:

  • вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;
  • не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;
  • вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;
  • витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші гаджети.
Укренерго
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