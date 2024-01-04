Укренерго закликає дотримуватися раціонального використання електроприладів упродовж дня

В Україні фіксується збільшення споживання електроенергії через початок робочого тижня та відновлення ділової активності після свят, а також похолодання, передає УНН із посиланням на "Укренерго".
«... споживання електроенергії знову почало зростати. Причина – початок робочого тижня та відновлення ділової активності після свят. А також похолодання, яке охопило сьогодні всю територію України», - повідомили в “Укренерго”.
Зазначається, що максимум споживання електроенергії було о 10:40 на 8% більшим за відповідний показник вчора 2 січня.
"Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", - додають в "Укренерго".
В "Укренерго" закликали дотримуватися раціонального використання електроприладів упродовж дня:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023