Укренерго закликає дотримуватися раціонального використання електроприладів упродовж дня

В Україні фіксується збільшення споживання електроенергії через початок робочого тижня та відновлення ділової активності після свят, а також похолодання, передає УНН із посиланням на "Укренерго".

«... споживання електроенергії знову почало зростати. Причина – початок робочого тижня та відновлення ділової активності після свят. А також похолодання, яке охопило сьогодні всю територію України», - повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що максимум споживання електроенергії було о 10:40 на 8% більшим за відповідний показник вчора 2 січня.

"Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", - додають в "Укренерго".

В "Укренерго" закликали дотримуватися раціонального використання електроприладів упродовж дня: