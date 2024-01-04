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Кулеба відкинув можливість будь-яких домовленостей між Трампом і путіним

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає, що потенційне обрання Дональда Трампа президентом США у 2024 році може негативно вплинути на підтримку України, якщо знайти до нього підхід.

Про це він сказав у публічному інтерв’ю на заході NV "Україна та світ попереду. 2024", текст якого видання опублікувало 3 січня, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи перспективи переобрання Трампа президентом США, Кулеба сказав, що потрібно з будь-якої ситуації витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, аби можна було цю користь для країни витиснути".

"Трамп сприймається завдяки своїм, я би сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп — Javelin. Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп. Хто воював із "Північним потоком-2" і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Fortuna, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп", – нагадав міністр.

Голова МЗС також відкинув можливість будь-яких домовленостей із президентом рф владіміром путіним і Трампом чи будь-яким іншим американським лідером.

"Тому Трамп — це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато "якщо", але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків", – підсумував він.

путін, Кулеба, Трамп
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