Військові: Українські блогери та інфлюєнсери мають оновити дані у ТЦК та пройти ВЛК

Українські блогери та інфлюєнсери мають просувати ті якості й цінності, які стимулюватимуть людей іти в армію, а також мають показати власний приклад, оновити дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, пройти військово-лікарську комісію.

На цьому наголосили лейтенант ЗСУ, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» у спільному проєкті Укрінформу та Центру протидії дезінформації «Про війну».

«Мене дуже здивувала і приємно здивувала одна людина інфлюєнсер, яка відреагувала на новий законопроєкт про мобілізацію. Це Раміна (Раміна Есхакзай - ред.)», - зазначив він.

За його словами, відповідаючи на запитання підписників в Інстаграмі щодо нового законопроєкту про мобілізацію, журналістка сказала: «Вважаю, що мають воювати всі. Навіть я, якщо треба буде. А як ви думали? Це війна. Реальна війна».

Проте лейтенант ЗСУ зауважив, що в Україні також є інфлюєнсери, зокрема чоловіки, які демонструють зовсім інший підхід до цього питання та ведуть геть інший спосіб життя.

Коваленко наголосив, що наразі у контексті мобілізації потрібно стимулювати людей «сходити хоча б в ТЦК на ВЛК. Ми не говоримо про те, щоб одразу йди на фронт і стріляти, або в «учєбку», а просто сходити оновити свої дані, пройти ВЛК».

Заступник керівника ЦПД навів приклад відомого українського блогера, волонтера Михайла Лебіги.

«У нього сторіс постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний тип життя, а молоде покоління дивиться і думає: «Якщо він так гуляє, відпочиває і донатить, то і ми так можемо. Чого ви нас кличете у військкомати? Що ви від нас взагалі хочете?» - зазначив Коваленко.

На думку військового, з усіма блогерами та інфлюєнсерами, як Михайло, має попрацювати держава, а саме представники влади чи Генштабу мають поговорити та пояснити, що Україні дуже важливо, щоб медійні особи, які мають велику аудиторію в соцмережах, просувати ті якості та цінності, які будуть «стимулювати людей іти в армію».

«Їх треба збирати, треба говорити постійно, не вказувати, що вони мають робити, а доносити свою думку, і вони точно будуть прислухатися. Я впевнений, що багато інфлюєнсерів дуже давно зацікавлені в роботі з державою і на благо держави», - додав він.

Окрім того, заступник керівника ЦПД закликав інфлюєнсерів пройти ВЛК, піти в «учєбку», показати свій приклад молоді України та своїй аудиторії.

«Вам (блогерам - ред.) це додасть класну аудиторію, і ви просто будете летіти по трафіку і по всьому, покажете приклад і зробите користь для держави», - підкреслив лейтенант ЗСУ.

Своєю чергою «Дипломат» підтримав думку Коваленка та звернувся до блогерів із закликом.

«Ми звертаємося з Андрієм до всіх таких інфлюєнсерів. Люди, ви лідери думок, звертайте увагу молоді на те, що зараз ми повинні зробити все для того, щоб в першу чергу потім наші діти не воювали, і щоб наші діти в принципі були живі і їм було де жити», - резюмував офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ.