Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Військові: Українські блогери та інфлюєнсери мають оновити дані у ТЦК та пройти ВЛК

131

Українські блогери та інфлюєнсери мають просувати ті якості й цінності, які стимулюватимуть людей іти в армію, а також мають показати власний приклад, оновити дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, пройти військово-лікарську комісію.

На цьому наголосили лейтенант ЗСУ, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» у спільному проєкті Укрінформу та Центру протидії дезінформації «Про війну».

«Мене дуже здивувала і приємно здивувала одна людина інфлюєнсер, яка відреагувала на новий законопроєкт про мобілізацію. Це Раміна (Раміна Есхакзай - ред.)», - зазначив він.

За його словами, відповідаючи на запитання підписників в Інстаграмі щодо нового законопроєкту про мобілізацію, журналістка сказала: «Вважаю, що мають воювати всі. Навіть я, якщо треба буде. А як ви думали? Це війна. Реальна війна».

Проте лейтенант ЗСУ зауважив, що в Україні також є інфлюєнсери, зокрема чоловіки, які демонструють зовсім інший підхід до цього питання та ведуть геть інший спосіб життя.

Коваленко наголосив, що наразі у контексті мобілізації потрібно стимулювати людей «сходити хоча б в ТЦК на ВЛК. Ми не говоримо про те, щоб одразу йди на фронт і стріляти, або в «учєбку», а просто сходити оновити свої дані, пройти ВЛК».

Заступник керівника ЦПД навів приклад відомого українського блогера, волонтера Михайла Лебіги.

«У нього сторіс постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний тип життя, а молоде покоління дивиться і думає: «Якщо він так гуляє, відпочиває і донатить, то і ми так можемо. Чого ви нас кличете у військкомати? Що ви від нас взагалі хочете?» - зазначив Коваленко.

На думку військового, з усіма блогерами та інфлюєнсерами, як Михайло, має попрацювати держава, а саме представники влади чи Генштабу мають поговорити та пояснити, що Україні дуже важливо, щоб медійні особи, які мають велику аудиторію в соцмережах, просувати ті якості та цінності, які будуть «стимулювати людей іти в армію».

«Їх треба збирати, треба говорити постійно, не вказувати, що вони мають робити, а доносити свою думку, і вони точно будуть прислухатися. Я впевнений, що багато інфлюєнсерів дуже давно зацікавлені в роботі з державою і на благо держави», - додав він.

Окрім того, заступник керівника ЦПД закликав інфлюєнсерів пройти ВЛК, піти в «учєбку», показати свій приклад молоді України та своїй аудиторії.

«Вам (блогерам - ред.) це додасть класну аудиторію, і ви просто будете летіти по трафіку і по всьому, покажете приклад і зробите користь для держави», - підкреслив лейтенант ЗСУ.

Своєю чергою «Дипломат» підтримав думку Коваленка та звернувся до блогерів із закликом.

«Ми звертаємося з Андрієм до всіх таких інфлюєнсерів. Люди, ви лідери думок, звертайте увагу молоді на те, що зараз ми повинні зробити все для того, щоб в першу чергу потім наші діти не воювали, і щоб наші діти в принципі були живі і їм було де жити», - резюмував офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ.

блогери, інфлюєнсери
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 января 2024
Четверг, 4 января 2024
Вторник, 2 января 2024
Суббота, 30 декабря 2023
Пятница, 29 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023