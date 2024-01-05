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Кулеба: Об’єднавшись Захід здатен переважити росію легше, ніж у добу холодної війни

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що нині глобальний баланс сил перебуває на боці Заходу, й він, об’єднавшись, здатен переважити росію легше, ніж у добу холодної війни.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС нагадав, що в розпал холодної війни так званий Захід складався лише з 19–20 країн, але все ж він переважив Радянський Союз і соціалістичний блок, які разом складали 20 нині суверенних держав.

"Сьогодні тільки країн, які надають військову допомогу Україні через Контактну групу з питань оборони України "Рамштайн", понад 50. Сучасна росія набагато слабша за СРСР, їй надають зброю лише три союзники-ізгої: Білорусь, КНДР та Іран", – додав Кулеба.

Таким чином, висновує міністр, якщо за холодної війни співвідношення кількості держав на боці Заходу й СРСР-росії становило 20-20, то сьогодні – 50-4.

Крім того, сукупний ВВП нинішньої західної коаліції, яка надає військову допомогу Україні – 57 трильйонів доларів, що у 21 раз перевищує сукупний ввп росії та її союзників (2,7 трильйона).

"За даними Міністерства оборони Естонії, якби країни НАТО інвестували лише 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, це генерувало б 120 мільярдів євро на оборонну підтримку щороку. Досить велика сума, щоб забезпечити Україні перемогу і справедливий мир", – вважає Кулеба.

Він вважає наївними думки про те, що росія не наважиться напасти на країну НАТО після теоретичної перемоги в Україні, тому назвав перемогу України та відновлення справедливого миру в Європі "екзистенційними стратегічними цілями євроатлантичної спільноти".

"Ми не просимо нікого воювати за нас. Усе, що нам потрібно, це своєчасна та відповідна допомога, яка відповідає виклику, з яким ми стикаємося. Числа свідчать, що справа не в ресурсах, а в тому, що Захід вірить у себе і ставить чітку мету перемоги над ворогом, який загрожує всім нам", – підсумував голова МЗС.

Кулеба
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