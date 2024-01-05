Штупун: окупанти зменшили кількість атак на Таврійському напрямку

російські окупанти зменшили кількість атак на Таврійському напрямку.
Про це в етері телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
"Ворог, зазнавши втрат, діє хвилями. Дещо зменшує кількість атак. По-перше, в них свята новорічні. Не дуже росіяни хочуть йти в атаку, скажемо так, взагалі. Деякі підрозділи починають бунтувати, відмовляються або тікають із окопів, щоб не йти вперед", - розповів Штупун.
За словами речника, водночас росіян не зменшують інтенсивність артилерійських обстрілів, чисельність яких коливається в межах 900-1000 на добу.
Також ворог, коли піхотні атаки дещо знижені, намагається максимально завдати втрат логістичним шляхам і укріпленням.
"Ворог намагається знищити наші укріплення. На цьому тижні було зафіксовано спроби задіяти "Тюльпани", 240-мм потужні міномети. На щастя, вони не так далеко б'ють. І один з них вдалося знищити нашим артилеристам", - додав Штупун.
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