Посол США: Під час останніх атак по Україні росія використовувала ракети з КНДР

Під час останніх масованих атак по території України росія використовувала ракети з КНДР, також тривають переговори рф з Іраном про надання ракет, що свідчить про необхідність термінової підтримки України.
Про це заявила посол США Бріджит Брінк у соцмережі X в п'ятницю, 5 січня.
"У жахливих атаках на свята росія використовувала північнокорейські ракети на додаток до іранських безпілотників. росія також прагне придбати ракети в Ірану - і ми стурбовані тим, що ці переговори просуваються. Це підкреслює необхідність і терміновість нашої підтримки України", - написала вона.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що рф купує балістичні ракети у КНДР. 4 січня у Білому домі заявили, що росія уже принаймні двічі застосовувала в Україні ракети, придбані у КНДР, - 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року.
Директор ізраїльської розвідки Моссад Давід Барнеа заявив, що Іран має намір передати росії ракети малої та великої дальності на додачу до дронів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що факти продажу іранських балістичних ракет росії поки що не зафіксовані.
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