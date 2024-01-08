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Не схвалюю методів роботи ТЦК: Притула висловився про мобілізацію в Україні

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Телеведучий та волонтер Сергій Притула висловився про мобілізацію в Україні та зізнався, що не схвалює методів роботи ТЦК.

Волонтер зазначив, що одна з проблем мобілізації в тому, що в Україні “почастішали випадки не зовсім шляхетного поводження працівників ТЦК щодо людей, яких мобілізують”.

«Я дуже добре пам’ятаю черги добровольців у лютому і березні 2022 року, які йшли захищати країну, маючи це за честь. Коли люди кажуть Україна понад усе, то для цих людей Україна навіть понад життя. Якщо ми хочемо, щоб у нас люди і далі йшли захищати країну, то треба зробити так, щоб служба в армії не виглядала як покарання. Армії потрібне поповнення. Людей, яких мобілізують, потрібна повага», – наголосив він.

За словами Притули, повага полягає в тому, що людині, яку мобілізують, потрібно дати час закрити свої справи.

«Ми всі дорослі люди. Є сім’ї, діти, обов’язки батька перед своєю родиною. Дайте людині тиждень. Є купа людей, які кажуть, що якщо дадуть повістку, то вони підуть. Але дайте час закрити справи. В когось, можливо, є якийсь кредит, а може борги треба роздати, пін-коди від карток переписати. Перепрошую, заповіт написати й нотаріально завірити, бо ти йдеш на війну і не знаєш, чи повернешся. На це треба час, дайте його людям. Слово “гідність” не повинне вивітрюватися, тому що війна, а навпаки має бути загострене», – сказав волонтер.

мобілізація, Притула
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