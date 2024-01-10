Шмигаль анонсував створення в Україні єдиної платформи відеоспостереження

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані, і ця робота постійно триває. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни", - сказав глава уряду.

За його словами, метою створення платформи є захист українців від злочинності.