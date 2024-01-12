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Зеленський: Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні і мають допомагати Україні

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Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.

Він сказав про це під час спілкування із журналістами в Естонії.

За словами Зеленського, держава має питання не до громадян – чоловіків і жінок, які виїхали з України на самому початку повномасштабної війни, а до громадян, які виїхали пізніше незаконно.

«Якщо вони (чоловіки – ред.) мобілізаційного віку, вони мають допомагати Україні, і вони мають бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є правило: на одного військового йде 6-8 платників податків. Якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте – де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини – і сплачуєте податки, то ви також бороните державу. Але якщо ви за кордоном, і ви мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – це питання», – сказав він.

Президент додав, що якщо ми хочемо зберегти Україну та Європу, то ми маємо розуміти: чи ми допомагаємо Україні, чи ні; чи ми громадяни, які на фронті, чи ми громадяни, які працюють та сплачують податки.

Зеленський
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