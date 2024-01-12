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Українцям нагадали, скільки в них є спроб на складання практичного іспиту з водіння

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Щоб стати водієм і сісти за кермо власного автомобіля, спершу потрібно скласти практичний іспит з водіння. Як скласти екзамен з першого разу і скільки разів його можна перескладати, якщо перша спроба все-таки виявиться невдалою, дізнавалися Факти ICTV.

Іспит на отримання водійський прав складається з двох етапів – теорії та практики. Без успішного складання теоретичної частини до водіння вас не допустять.

На відповіді дається 20 хвилин, і цього часу цілком достатньо, якщо ви готувалися до іспиту. Щоб скласти тест, потрібно відповісти правильно не менше ніж на 18 питань.

Другий етап іспиту – практика водіння. І тут у багатьох виникає страх, бо замість уже знайомого інструктора в навчальному автомобілі сидітиме строгий інспектор, який стежитиме за всіма діями того, хто екзаменується.

Як скласти практичний іспит з водіння з першого разу – поради

Бояться іспиту приблизно 95% випускників автошкіл, і це нормально. Але панікувати все ж таки не варто, бо здати водіння з першого разу може кожен.

Як правильно підготуватися, щоб отримати права з першого разу:

  • Заспокойтесь. Під час іспиту ви робитимете те саме, що робили з інструктором на автодромі та на дорогах у місті під час навчання. Жодних каскадерських трюків чи провокаційних питань на іспиті не буде.
  • Якщо ви знаєте, що якийсь маневр дається вам важко, візьміть додатковий урок з водіння, щоб відпрацювати складні для вас дії.
  • Якщо ви боїтеся розгубитись через присутність незнайомої людини в автомобілі (інспектора), попросіть інструктора посадити в машину ще одну людину під час ваших занять, щоб звикнути до пасажирів.
  • Заздалегідь дізнайтеся маршрут, яким їхатимете під час складання іспиту, і відпрацюйте його зі своїм інструктором з водіння.

За такої підготовки ви зможете налаштуватися на успішне складання іспиту з першого разу.

Крім знань теорії та практики, під час складання іспиту важливо правильно поводитися, щоб справити на екзаменатора добре враження і не викликати в нього сумнівів у ваших знаннях і навичках. Для цього:

  • тримайтеся впевнено, але стримано;
  • будьте ввічливі та коректні з екзаменатором;
  • ніяк не оцінюйте себе та свої навички – не вихваляйтесь, не вибачайтесь, не висловлюйте сумнівів;
  • не спізнюйтесь на іспит, краще приїхати раніше;
  • напередодні іспиту добре виспіться, щоб виглядати бадьорим і зібраним;
  • заздалегідь підготуйте одяг та взуття, в яких вам буде зручно сидіти за кермом;
  • не забудьте перед початком іспиту з водіння відрегулювати під себе крісло водія і дзеркала – це допоможе заспокоїтися і покаже вашу підготовку і відповідальність;
  • перед початком іспиту вимкніть звук на телефоні, щоб не відволікатися.

Пам’ятайте, що екзаменатор може дати вам вказівку, яка суперечить правилам дорожнього руху, щоб перевірити вашу уважність (наприклад, припаркуватися у недозволеному місці). Тому уважно стежте за ситуацією на дорозі і знайте, що ви будь-якої миті можете заперечити інспектору, але маєте чітко пояснити свою відмову виконати його інструкції. Робити це потрібно також чемно і спокійно.

Якщо ви прислухаєтеся до цих порад і як слід підготуєтеся, скласти іспит з першого разу вам буде не важко.

Скільки разів можна складати практичний іспит з водіння у 2024 році

Практичний іспит з водіння зазвичай складається з двох етапів:

  • На автодромі визначення початкових навичок водіння.
  • В умовах реального дорожнього руху дорогами міста.

Після початку війни першу частину іспиту з водіння скасували, тому випускники автошкіл складають іспит відразу на дорогах і повинні проїхати заздалегідь затвердженим маршрутом не менше 20 хвилин і не більше години.

Під час іспиту інспектор заповнює чекліст, у якому фіксує помилки, допущені випускником автошколи. Якщо було допущено понад три помилки, іспит вважається проваленим.

У такому разі людині надається можливість скласти іспит ще раз за 10 днів. Кількість таких спроб необмежена, а іспит можна перескладати протягом двох років після закінчення навчання в автошколі.

водіння
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