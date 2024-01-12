Українцям нагадали, скільки в них є спроб на складання практичного іспиту з водіння

Щоб стати водієм і сісти за кермо власного автомобіля, спершу потрібно скласти практичний іспит з водіння. Як скласти екзамен з першого разу і скільки разів його можна перескладати, якщо перша спроба все-таки виявиться невдалою, дізнавалися Факти ICTV.
Іспит на отримання водійський прав складається з двох етапів – теорії та практики. Без успішного складання теоретичної частини до водіння вас не допустять.
На відповіді дається 20 хвилин, і цього часу цілком достатньо, якщо ви готувалися до іспиту. Щоб скласти тест, потрібно відповісти правильно не менше ніж на 18 питань.
Другий етап іспиту – практика водіння. І тут у багатьох виникає страх, бо замість уже знайомого інструктора в навчальному автомобілі сидітиме строгий інспектор, який стежитиме за всіма діями того, хто екзаменується.
Як скласти практичний іспит з водіння з першого разу – поради
Бояться іспиту приблизно 95% випускників автошкіл, і це нормально. Але панікувати все ж таки не варто, бо здати водіння з першого разу може кожен.
Як правильно підготуватися, щоб отримати права з першого разу:
За такої підготовки ви зможете налаштуватися на успішне складання іспиту з першого разу.
Крім знань теорії та практики, під час складання іспиту важливо правильно поводитися, щоб справити на екзаменатора добре враження і не викликати в нього сумнівів у ваших знаннях і навичках. Для цього:
Пам’ятайте, що екзаменатор може дати вам вказівку, яка суперечить правилам дорожнього руху, щоб перевірити вашу уважність (наприклад, припаркуватися у недозволеному місці). Тому уважно стежте за ситуацією на дорозі і знайте, що ви будь-якої миті можете заперечити інспектору, але маєте чітко пояснити свою відмову виконати його інструкції. Робити це потрібно також чемно і спокійно.
Якщо ви прислухаєтеся до цих порад і як слід підготуєтеся, скласти іспит з першого разу вам буде не важко.
Скільки разів можна складати практичний іспит з водіння у 2024 році
Практичний іспит з водіння зазвичай складається з двох етапів:
Після початку війни першу частину іспиту з водіння скасували, тому випускники автошкіл складають іспит відразу на дорогах і повинні проїхати заздалегідь затвердженим маршрутом не менше 20 хвилин і не більше години.
Під час іспиту інспектор заповнює чекліст, у якому фіксує помилки, допущені випускником автошколи. Якщо було допущено понад три помилки, іспит вважається проваленим.
У такому разі людині надається можливість скласти іспит ще раз за 10 днів. Кількість таких спроб необмежена, а іспит можна перескладати протягом двох років після закінчення навчання в автошколі.