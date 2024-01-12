Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Голова НАЗК хоче внести Шмигаля до реєстру корупціонерів

140

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як повідомили у НАЗК, Шмигаль незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Зокрема очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України (КМУ).

Проте серед цих осіб був і голова КРАІЛ Іван Рудий, про протиправні дії якого й повідомлялося.

Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. В результаті НАЗК склало протокол стосовно Голови КРАІЛ 5 січня 2024 року.

Згідно із повідомленням НАЗК, прем’єр-міністр України незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Це є адміністративним правопорушенням.

НАЗК запросило Шмигаля для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік. Також це буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Як повідомила у ексклюзивному коментарі LB.ua прес-секретар Шмигаля Ольга Куришко, прем’єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача.

"У вересні на Урядовий портал відповідно до Закону України "Про звернення громадян" надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій", – зазначила вона.

У зв’язку з цим звернення розглядалось та резолюція Прем’єр-міністра України готувалася Секретаріатом Кабінету Міністрів саме як до звернення громадян. Про що було повідомлено заявників.

"Заяви керівника НАЗК, що Прем’єр-міністр нібито розголосив інформацію про викривача, вважаємо черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова", – додали у пресслужбі прем’єра.

Джерела редакції в уряді повʼязують протокол щодо Шмигаля із тим, що Кабмін відмовився задовольнити деякі побажання голови НАЗК. За словами співрозмовників, наприкінці 2023 Новіков просив матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати, яка становить понад 100 тис грн. Тоді дав запит на встановлення йому на січень надбавки за інтенсивність у розмірі 121 тис грн. Також Новіков хотів, щоб йому виділили ще один службовий автомобіль.

На всі ці побажання глава НАЗК отримав відмови. Тому співрозмовники в уряді зазначили, що нинішній протокол на Шмигаля може бути результатом його відмов Новікову.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 12 января 2024
Четверг, 11 января 2024
Среда, 10 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023