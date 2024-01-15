Шмигаль розповів, скільки ще угод про безпеку Україна хоче підписати

Україна розраховує підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі єдиного телемарафону.
Він зазначив, що угода з Великою Британією – перша, але не остання. Вона стала еталоном, який встановлює планку співробітництва. Надалі документи підписуватимуться з іншими країни, які підтримали "Спільну декларацію про підтримку України", серед них – країни G7.
За словами Шмигаля, поточні 10-річні домовленості з Британією можливо продовжувати до 100 років.
"Важливий момент, що фінансова підтримка передбачається не лише на один рік, а протягом усіх 10 років дії цієї угоди, і далі після завершення 10-річного терміну", – додав очільник уряду.
При цьому він звернув увагу, що документ має двосторонній формат, тому Україна також протягом 24 годин реагуватиме, якщо рф захоче атакувати Британію.
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