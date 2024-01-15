Генерал: Якщо Захід кине Україну, то врешті-решт росія підпорядкує собі її всю

Повномасштабна війна в Україні проти росіян завершиться перемогою українців, якщо західні держави вирішать надати Києву все, що необхідно для здобуття перемоги.
Якщо Захід кине українську державу, вона "буде доблесно битися, але загинуть ще десятки тисяч українців, і врешті-решт росія підпорядкує собі всю Україну, яка знову стане російським васалом". Такий прогноз дав колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, екс-командувач Європейським командуванням збройних сил США генерал Філіп Брідлав в інтерв'ю Newsweek.
За його словами, якщо західні держави нічого не будуть робити, то Київ в кінцевому підсумку програє, тому що у РФ, зокрема, більше людей.
"Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, Україна виграє цю війну. Ця війна закінчиться саме так, як хочуть західні політики", - вважає офіцер.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023