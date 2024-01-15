Генерал: Якщо Захід кине Україну, то врешті-решт росія підпорядкує собі її всю

Повномасштабна війна в Україні проти росіян завершиться перемогою українців, якщо західні держави вирішать надати Києву все, що необхідно для здобуття перемоги.

Якщо Захід кине українську державу, вона "буде доблесно битися, але загинуть ще десятки тисяч українців, і врешті-решт росія підпорядкує собі всю Україну, яка знову стане російським васалом". Такий прогноз дав колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, екс-командувач Європейським командуванням збройних сил США генерал Філіп Брідлав в інтерв'ю Newsweek.

За його словами, якщо західні держави нічого не будуть робити, то Київ в кінцевому підсумку програє, тому що у РФ, зокрема, більше людей.

"Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, Україна виграє цю війну. Ця війна закінчиться саме так, як хочуть західні політики", - вважає офіцер.