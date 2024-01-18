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Зеленський: росія мобілізує трупи і вони знають, що мобілізують трупи

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Україна відбиває навалу росії, яка не рахує чоловіків і призиває трупи, тож нашій державі ніколи не вистачатиме людей для мобілізації.

Про це за підсумками Міжнародного економічного форуму у Давосі заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми боремося проти рф, яка не рахує людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи. Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м’ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно», – наголосив президент.

За його словами, це не питання того, що Україна вчетверо менша, ніж росія за населенням. Оскільки наша країна не кидала б людей під танки, навіть якщо кількість населення була б однаковою з рф.

«Ми боремося за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, маячня. І тому завжди не вистачатиме (людей, – Ред.) проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки», – резюмував він.

Крім того, голова держави наголосив, що ті військовозобов’язані чоловіки, які за кордоном, повинні бути в Україні. Це питання закону та справедливості.

«Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні. Це факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш», – уточнив президент.

Він зазначив, що зарплата одного військового – це податки 6-8 людей, а допомога від західних союзників не йде на такі витрати бюджету.

«Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки. Загалом це справедливо — сплачувати податок. Але під час війни це питання стоїть дуже гостро. Це питання – справедливість», – підкреслив Зеленський.

Зеленський
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