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Зеленський назвав умови, за яких вибори можуть пройти під час війни

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори під час воєнного стану, проте є умова: зміна обставин та закону.

Про це він повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

За його словами, вибори відбудуться, якщо вдасться подолати ті перешкоди, що заважають голосуванню в умовах війни.

"Ось вам моя відповідь: якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра... Нам треба змінити обставини та закон", - сказав голова держави.

Зеленський додав, що вибори президента відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону. Українське законодавство забороняє не президенту проводити вибори, а всім інституціям загалом.

Він додав, що залишається питання про те, як проводити вибори на окупованих територіях.

"Навіть якщо це можна було зробити, що робити з окупованими територіями? І як провести вибори, якщо у нас понад шість мільйонів людей за кордоном, а формату онлайн-виборів, на жаль, немає", – сказав Зеленський.

Зеленський
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