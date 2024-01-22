Зеленський: Велика Британія була з нами з перших днів й дотепер

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має дуже добрі взаємини з розвідкою Великої Британії. Про це він сказав в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, передає кореспондент УНН.
«Велика Британія дійсно була з нами з перших днів й дотепер. І я був з усіма вашими прем'єр-міністрами… Але також з розвідкою. Також між нами дуже добрі взаємини на рівні розвідки. Але ви повинні знати, що я маю стосунки з вашою розвідкою. Ми дуже відкриті. Я розмовляю з деякими вашими лідерами, оскільки я розмовляю не лише з прем'єр-міністром, чи з його Величністю, чи з кимось іншим. Ні, ні, ні. Ми дуже близькі партнери. І в нас дуже добрі стосунки», - сказав Зеленський.
На запитання ці відносини збережуться, навіть якщо Британія отримає новий уряд у Сполученому Королівстві, Зеленський відповів: "Це було б чудово для наших відносин, це чудово для ваших інституцій".
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