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Зеленський назвав умову, за якої не буде підписувати мирної угоди з росію

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Президент Володимир Зеленський не буде підписувати мирної угоди з росію, якщо у ній буде значитися, що окуповані території Донбасу та Криму відійдуть до країни-агресорки.

Про це в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News заявив голова держави.

За словами президента, путін хоче окупувати всю територію України та ніколи не прагнув миру.

Президент переконаний, що кремлівський диктатор володимир путін не хоче жодного миру з Україною та зауважив, що не уявляє підписання мирної угоди, згідно з якою окупована територія Донбасу та Криму відійде до рф.

«Якщо ми хочемо зупинити його (путіна, – Ред.), якщо світ не хоче, щоб це повторилося, щоб не було цієї агресії за кілька років, то краще впоратися з нею тепер. Якщо ми дійсно хочемо мати мир у Європі – не лише в Україні – нам усім дійсно треба зрозуміти, що Україна справді є незалежною», – сказав глава держави.

Водночас він визнав, що “політичний шлях повернення нашої незалежності” є кращим.

Зеленський
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