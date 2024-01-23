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Лапутіна: В Україні почав розвінчуватися "ідеалістичний міф" про військових

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Очільниця міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що в Україні із перебігом війни почало змінюватися ставлення суспільства до військових. Про те, що в країні почав розвінчуватися "ідеалістичний міф" про військових і це може створити додаткові труднощі у питання інтеграції ветеранів в цивільне життя, про це міністр заявила в інтерв'ю виданню NV.

"На початку вторгнення суспільство вважало запорукою власного виживання нас, як нації, ветеранів. Вони ідеалізували захисників і оборонців. Але захисники такі самі люди, які взяли до рук зброю. Із перебігом війни почало змінюватися ставлення. Тому що демобілізовані військові почали повертатися додому. І там ідеалістичний міф розвінчувався. Тому що з війни поверталися реальні люди. Ви знаєте меми про "наших котиків". А котики не завжди котики, і іноді вони навіть не хочуть, щоб їх так називали", - розповіла керівниця міністерства у справах ветеранів.

Також міністр переконана, що після завершення війни Україну чекає новий суспільний договір, в рамках якого цивільним та ветеранам доведеться домовлятися про умови спільного існування.

"Демобілізована людина приходитиме на робоче місце, а в цьому відділі працюватиме людина, яка поїхала кудись за кордон. І почнуться запитання: а де ти був, а що робив? Усім з усіма доведеться домовлятися", - зазначила Юлія Лапутіна.

Також вона заявила, що держава має створити умови для об'єднання людей, мають працювати відповідні програми як для ветеранів, так і для цивільних. Наприклад, останніх необхідно навчити нюансам спілкування з тими, хто повернувся з війни.

Лапутіна
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