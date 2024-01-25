Арестович стверджує, що втік з України цілком законно

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що його діяльність зараз має певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги, це він розповів в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій.
Зокрема, журналістка запитувала ексрадника щодо того, як йому вдалося виїхати з України, адже це питання турбує більшість українців.
«З депутатських груп або Порошенка, або «Голосу», зараз не пригадую, направили до ДПСУ запитання: «Як виїхав Арестович?» Відповідь ДПСУ опублікували у соціальних мережах. Там було написано: «Державна таємниця», – посміявся він.
Блогерка Анна Олицька намагалась все ж почути відповідь, чи Арестович виїхав як волонтер, чи політичний діяч, чи батько трьох дітей. Проте він відповів лише: «Якось виїхав. Законно. На кордоні проблем не було».
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