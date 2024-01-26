НБУ різко погіршив прогноз торгового дефіциту України

Національний банк різко погіршив прогноз торгового дефіциту України. Про це повідомляється у презентації до свіжого брифінгу НБУ з питань монетарної політики.
У 2024 році очікується збільшення від'ємного сальдо поточного рахунку на 74% – з $9,7 млрд до $16,9 млрд (у жовтні прогнозувалося збільшення на 50% з $7,3 млрд до $11 млрд), а у 2025 році – ще на 17% до $19,8 млрд (раніше – на 60% до $17,6 млрд).
Міжнародні резерви на кінець 2024 року прогнозують на рівні $40,4 млрд (у минулому прогнозі – $44,7 млрд), на кінець 2025 року – $42,1 млрд (у минулому прогнозі – $45 млрд).
Поточний рахунок – головна складова зведеного платіжного балансу, який показує співвідношення платежів за кордон та надходження грошей з-за кордону.
До поточного рахунку відносяться результати торгівлі товарами та послугами, виплата дивідендів та прямі платежі (наприклад, перекази від заробітчан). Якщо баланс поточного рахунку формується з від'ємним сальдо, це вказує на відтік валюти з країни.
Іншою складовою платіжного балансу є рахунок капіталу, куди входять прямі іноземні інвестиції, боргові зобов’язання та торговельні кредити.
Якщо надходжень за рахунком капіталу буде недостатньо, різницю доведеться перекривати з міжнародних резервів. Інший варіант – послаблення гривні, яке призведе до подорожчання імпорту та зменшення попиту на нього.
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