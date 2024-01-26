Зеленський: В ЄС розуміють необхідність подальшої незмінної підтримки України

В ЄС розуміють ситуацію по макрофінансової допомоги і необхідності подальшої незмінної підтримки України.
Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах з нашими партнерами, зокрема в Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації по макрофіну і необхідності подальшої незміної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність», – наголосив він.
Голова держави нагадав, що у Нью-Йорку триває підготовка до засідання Радбезу ООН.
Президент зазначив, що українці мають відчути на собі конкретні результати зовнішньополітичної діяльності країни.
«Зараз соціальна ситуація в Україні базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей», – наголосив він.
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