Зеленський: В ЄС розуміють необхідність подальшої незмінної підтримки України

В ЄС розуміють ситуацію по макрофінансової допомоги і необхідності подальшої незмінної підтримки України.

Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах з нашими партнерами, зокрема в Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації по макрофіну і необхідності подальшої незміної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність», – наголосив він.

Голова держави нагадав, що у Нью-Йорку триває підготовка до засідання Радбезу ООН.

Президент зазначив, що українці мають відчути на собі конкретні результати зовнішньополітичної діяльності країни.

«Зараз соціальна ситуація в Україні базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей», – наголосив він.