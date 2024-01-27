Зеленський підписав указ щодо створення економічної платформи для співпраці влади та бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Всеукраїнської економічної платформи для співпраці влади та бізнесу, повідомляє сайт глави держави.

"Ініціювати Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні" під патронатом президента України для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів, представників релокованих підприємств, вітчизняного бізнесу (великого, середнього, малого), громадських об'єднань підприємців, іноземних інвесторів, політичних діячів, науковців, експертів ", - зазначено у тексті указу №31.

Зазначається, що відповідний документ створено з метою забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади та бізнесу для подолання викликів та наслідків, викликаних збройною агресією російської федерації проти України, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації та зростання економіки України, заохочення повернення громадян України, які залишили країну внаслідок збройної агресії.

Зеленський постановив Офісу президента, Кабінету міністрів, а також обласним державним адміністраціям спільно з громадськими об'єднаннями підприємців та експертами подати у двотижневий термін концепцію та структуру функціонування платформи та забезпечити протягом місяця початок її роботи.

Указ набрав чинності з 26 січня цього року.