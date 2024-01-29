880 тисяч військових: Зеленський озвучив чисельність української армії

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD озвучив чисельність української армії. За його словами, йдеться про 880 тисяч військових.
"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - сказав Зеленський.
Президент також додав, що на сьогодні точно не відомо, скільки виїхало людей від самого початку повномасштабної війни. За його словами, ця цифра коливається в діапазоні 6,5 - 7,5 мільйонів українців.
"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - резюмував Володимир Зеленський.
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