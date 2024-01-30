Партнери України схвалили заяву, яка підтверджує готовність союзників по НАТО підтримувати Україну до перемоги

Співголови Міжпарламентської ради Україна – НАТО (UNIC), перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та член парламенту Литви Аудронюс Ажубаліс схвалили спільну заяву, яка підтверджує готовність союзників по Альянсу підтримувати Україну до перемоги у війні проти росії. Також у заяві наголосили, що задля миру й стабільності в євроатлантичному просторі сильна Україна має стати повноправним членом НАТО і Євросоюзу.
Зазначається, що UNIC привітала рішучість парламентів країн НАТО продовжувати надавати Україні військову, економічну, політичну та гуманітарну допомогу. Також у тексті заяви йдеться про те, що сподівання диктатора Росії Володимира Путіна на втому західних партнерів від війни є марними.
Союзники по Альянсу зберігають рішучість у підтриманні прав України на самооборону проти російської агресії, та у наданні Україні військового обладнання, яке є необхідним для досягнення перемоги.
"Для того, щоб досягти миру й стабільності в євроатлантичному просторі, сильна, демократична та захищена Україна має стати повноправним членом НАТО і Євросоюзу", — йдеться в документі.
Довідка. Парламентська асамблея НАТО інституційно відокремлена від Альянсу, проте є важливою ланкою між блоком та парламентами країн-членів. UNIC був створений у 1998 році, щоб забезпечити більшу прозорість імплементації Хартії НАТО Україна та продемонструвати зацікавленість парламенту та участь у співпраці між НАТО та Україною. Відтоді він став ширшим форумом, де члени можуть обговорювати будь-які питання, що становлять взаємний інтерес.
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