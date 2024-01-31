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Політолог: Є багато країн з потужними економіками, які надають Україні недостатню допомогу

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Питання підтримки України в світі має виходити на довгострокову перспективу з точки зору конкретних дій прямо зараз, оскільки є багато країн з потужними економіками, які надають недостатню допомогу.

Про це під час круглого столу в Укрінформі сказав політолог, голова Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко.

«Загроза нікуди не пішла, санкції (проти рф – ред.) потрібно посилювати. Зараз питання підтримки України має виходити дійсно на довгострокову перспективу - не з точки зору слів, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а з точки зору конкретних дій прямо зараз», - зазначив він.

Голова Центру аналізу і стратегій зауважив, що якщо проаналізувати, наприклад, видатки на сферу безпеки і оборони серед країн-членів НАТО і країн, які знаходяться у Європі поза НАТО, то можна побачити, що як мінімум половина цих країн сьогодні мають видатки менше 2% ВВП на сферу безпеки і оборони.

«Якщо говорити безпосередньо про Україну, про весь рівень підтримки, який вони забезпечують, ті країни, які нам допомагають, то ми побачимо, що ледь не половина країн сьогодні навіть не дотягують до рівня, який було запропоновано нашими друзями з Естонії (чверть відсотка з ВВП на підтримку України)», - поінформував політолог.

Чаленко зазначив, що є велика кількість держав, зокрема і з потужними економіками, наприклад - ті ж Італія, Франція чи Іспанія, які у відсотках до власного ВВП сьогодні надають недостатню можливу для них допомогу Україні, що розцінюється росією як певна слабкість.

«З іншої сторони, ми маємо такі кейси, як з Німеччиною, яка, здається, ледь не друга країна по об’єму військової допомоги. Але при цьому там стоїть питання, наприклад, по ракетах Taurus», - сказав він.

Голова Центру аналізу і стратегій висловив переконання, що рівень підтримки має бути рівнозначним у всіх країнах (залежно – ред.) від потужностей.

Виконавчий директор БФ «Акцент» Олег Лісний зазначив, що дуже хоче, щоб у цьому році протверезіли не тільки українці.

«А ми протверезіли, до речі, тепер настав час і наших союзників. Бо це війна в Європі, і це справа у першу чергу Європи», - переконаний Лісний.

Чаленко зі свого боку додав, що всі проблеми країн Європи - у продовженні політики миролюбності, яку сьогодні підхоплюють багато опозиційних сил.

«І виходить ситуація, що (різні особи – ред.) створюють міф, розказують, що «проголосуйте за опозицію і вам буде добре, і війни не буде у конкретній країні». Це міф, який треба руйнувати дуже оперативно, бо зараз для підтримки цього міфу застосовується і російська пропаганда, і сили відповідної опозиції», - поінформував політолог.

Чаленко
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