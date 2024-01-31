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У МВФ очікують зростання світової економіки цього року

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Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 в.п. до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%.

Про це йдеться у січневому огляді World Economic Outlook.

Прогноз покращений порівняно з жовтнем 2023 року через більш високу, ніж очікувалося, стійкість у США і деяких країнах з ринком, а також фінансову підтримку в Китаї.

Проте прогноз на 2024-2025 роки нижчий за історичний середній показник (2000-2019 роки) у 3,8% через підвищені ставки центральних банків для боротьби з інфляцією, припинення бюджетної підтримки на тлі високого боргу.

"Хмари починають розходитися. Світова економіка починає рух до м'якої посадки, при цьому інфляція неухильно знижується. Проте, темпи зростання залишаються повільними, і попереду можуть виникнути турбулентності", - зазначив головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2024 рік залишився колишнім - 5,8%, на 2025 рік знизився на 0,2 в. п. - до 4,4%. МВФ очікує швидшого зниження у державах із розвиненою економікою (у 2024 році до 2,6%), ніж у країнах із ринком, що формується, і тих, що розвиваються (до 8,1%).

Середня ціна нафти у 2023 році, за оцінкою Фонду, знизилася на 16%. У 2024 році очікується падіння на 2,3% (раніше на 0,7%) - до 79,1 долара за барель. У 2025 році зниження прискориться до 4,8% - 75,31 долара за барель.

У МВФ також додали, що нові стрибки вартості сировинних товарів через геополітичні потрясіння, зокрема напади на судноплавство в Червоному морі, можуть продовжити жорсткі монетарні умови.

МВФ
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