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WIIW: російська економіка "перегрівається" і дедалі більше залежить від війни

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російська економіка "перегрівається" і дедалі більше залежить від продовження війни.

Витрати на вторгнення діють на економіку як наркотик, кажуть у Віденському інституті міжнародних економічних досліджень WIIW, повідомляє DW.

Економіку рф підживлює бум озброєнь, але вона більше не може продовжувати швидке зростання.

"Вона працює на межі своїх можливостей і демонструє дедалі більше ознак перегріву", - йдеться у тексті прогнозу.

2023 року економіка рф зросла на 3,5%. Але через високу інфляцію і ключові банківські ставки, які підвищили до 16%, цього року очікується зростання лише на 1,5%.

"росія все більше залежить від продовження війни. Величезні витрати на неї діють на економіку як наркотик", - сказав експерт WIIW по росії Василь Астров.

У нього є дані, що цього року на озброєння спрямують близько 29% федерального бюджету країни. На воєнпром росія витрачає до 6% ВВП - це найвищий показник з часів розпаду СРСР.

WIIW знизив прогноз економічного зростання для України. 2024 року цей показник може становити 3% - на 1,2 процентного пункту нижче, ніж експерти очікували раніше.

WIIW
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