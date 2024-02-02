Макаренко: У 22023 році українці стали більше оплачувати покупки безготівково

У 2023 році громадяни України стали більше оплачувати покупки та послуги безготівково - за допомогою банківських карток та гаджетів.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренко, за 12 місяців 2023 року через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн, що понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн).

Він також зазначив, що український бізнес активно розширює мережу безготівки - кількість торговців, які приймають картки через термінали ПриватБанку, збільшилася на 38% - до 182 тисяч. Загалом у торговельній мережі наразі працюють більше 288 тисяч терміналів ПриватБанку, що на 30% більше ніж 2022 року.

На що найбільше витрачалися українці у 2023 році

У 2023 році українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування - понад 350 млрд грн, при цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%.

Частка витрат з карток на покупку ліків та товарів для здоровʼя у 2023 році в споживчому кошику українця становила 8,5%. Трохи менше - 8,1% від загального обсягу, українці витрачали на одяг та взуття, 7,2% на товари для дому та 7% на оплату в закладах громадського харчування.

У топ-10 товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також електроніка та побутова техніка (5% споживчого кошику), паливо (4,2%), витрати на транспорт (1,5%), відпочинок (1,4%) та аксесуари (1,2%).

Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку, згідно повідомлення пресслужби банку, власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок.