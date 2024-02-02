Адвокатка назвала позитивні моменти у новому законі про мобілізацію

Уточнення даних без відвідування ТЦК, звільнення у зв’язку з інвалідністю та мобілізація багатодітних аліментників з боргами є позитивними моментами нового законопроєкту про мобілізацію. Про це в коментарі «Главкому» повідомила військова адвокатка Дар’я Соларьова.

«Деякі багатодітні чоловіки не беруть участі у вихованні та утриманні своїх дітей, але користуються правом на відстрочку, прикриваючись дітьми», – зауважила правознавиця.

Соларьова додала, що раніше не всі особи з інвалідністю вважалися непридатними до військової служби, але у новій версії документа є позитивне зрушення в цьому питанні.

«Загалом можу зауважити, що цей законопроєкт містить більш адекватні шляхи вдосконалення законодавства, однак є і категорично неприйнятні недоліки, зокрема «заходи впливу» та провадження справ у порядку Кодексу адміністративного судочинства», – наголосила вона.

Адвокатка переконана, що є можливість взяття цього законопроєкту за основу. Але, на її думку, у документ необхідно додати певні положення із законопроєкту №10378 (наприклад, про відстрочку терміном два роки для тих, хто звільнений з військової служби), та прибрати норми, які є протиправними.