ОП підтримує створення міжнародного трибуналу з обов'язковим скасуванням імунітетів російським лідерам

Офіс президента підтримує створення Спеціального міжнародного трибуналу через процедуру голосування в Генеральній Асамблеї ООН або шляхом підписання міжнародного договору з обов'язковим скасуванням імунітетів трійці російських лідерів – президента, прем'єр-міністра і глави мзс рф. Про це заявив заступник керівника ОП Андрій Смирнов під час конференції, передає УНН.
"Ми закликаємо юристів та експертів розглянути питання про те, як майбутній трибунал міг би подолати імунітет "трійки": президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ росії і судити їх за злочин агресії, вчинений проти України. З огляду на свій глобальний вплив та історичне лідерство в питаннях прав людини Велика Британія може зіграти життєво важливу роль у подальшій мобілізації міжнародної підтримки цієї пропозиції", – заявив Андрій Смирнов.
Смирнов зазначив, що створення міжнародного, а не гібридного трибуналу стане найкращим способом зняття відповідних імунітетів.
Також заступник голови ОП наголосив, що багато країн занепокоєні тим, що гібридна модель трибуналу унеможливить перспективу притягнення до відповідальності путіна, лукашенка, лаврова та інших високопоставлених очільників, оскільки "вони користуватимуться особистим імунітетом перед внутрішнім гібридним трибуналом".
Окрім того, він нагадав, що наразі 40 країн ведуть переговори про створення Спеціального трибуналу для суду над вищими керівниками росії за злочин агресії. Уряд Нідерландів запропонував розмістити такий трибунал у себе.
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