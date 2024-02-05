На Євробаченні-2024 у Швеції Україну представлятимуть Alyona Alyona & Jerry Heil

Alyona Alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні-2024 з піснею Teresa & Maria.
За результатами Нацвідбору перемогу здобув дует українських співачок Alyona Alyona & Jerry Heil. Переможця обирали голосами журі (50%) та глядачів (50%).
Пісня Teresa & Maria так полюбилася українцям, що набрала 11 балів у глядацькому голосуванні.
Журі віддало дуету Alyona Alyona & Jerry Heil 10 балів. Зрештою фінальний результат дівчат у Нацвідборі становив 21 бал.
Євробачення 2024 відбудеться в місті Мальме (Швеція). Півфінали заплановані на 7 і 9 травня. Хто переможе на Євробаченні 2024, дізнаємося під час гранд-фіналу 11 травня.
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