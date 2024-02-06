Трамп закликає не голосувати за компромісну угоду, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні

Колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

На думку експрезидента США, "лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон".

"Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію", – написав він.