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Трамп закликає не голосувати за компромісну угоду, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні

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Колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

На думку експрезидента США, "лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон".

"Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію", – написав він.

Трамп
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