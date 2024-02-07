Кабмін виділить субвенції на відновлювальні програми місцевим бюджетам одинадцяти областей

Кабінет Міністрів України виділить 4,5 млрд грн субвенції на відновлювальні програми місцевим бюджетам одинадцяти областей. Це кошти для відновлення соціальної та критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Минулого року нам вдалося відновити 37,4 тис. об'єктів. Серед них 685 навчальних закладів, 390 медичних і соціальних закладів, майже 2,9 тис. об'єктів водо-, газо-, теплопостачання, 22,9 тис. приватних і багатоповерхових житлових будинків", - розповів прем'єр-міністр.

Він заявив, що очікує, що у 2024 році громади також ефективно використовуватимуть державну допомогу.

"Найважливіше - щоб люди бачили відчутний результат роботи місцевої влади", - наголосив Шмигаль

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграмі повідомив, що "здійснено, відповідно до статті 19 ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", розподіл у 2024 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами в сумі 4 млрд 498 млн 984,3 тис. грн".