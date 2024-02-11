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Как работает AML-проверка криптовалюты?

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Как работает AML-проверка криптовалюты?

Бесплатная АМЛ-проверка крипты сегодня доступна не только как ознакомительная опция на платных сервисах, но также, например, и на криптобирже WhiteBIT для держателей нативного токена WBT. AML-политика сегодня действует на большинстве крупных криптоплатформах. И хоть это несколько замедляет процесс торговли, но все же играет важную роль в обеспечении безопасности пользователей.

Проблема отмывания денег не решена на все 100 процентов, но внедрение нормативных требований существенно помогает в этом вопросе. Технологии, способные выявить преступные действия, постоянно совершенствуются, и криптобиржи активно участвуют в борьбе с мошенниками и оборотом незаконных средств.

Как работает AML-проверка крипты?

Изначально криптоадрес лишен принадлежности к юридическому или физическому лицу (субъекту). Но в ходе его использования адреса субъект связывает себя с ним. Примеры: криптобиржа указывает кошелек на своем сайте или клиент платформы проходит процедуру KYC. Подобные связи отображаются в публичных и частных базах. Алгоритм направлен на проверку таких источников, в процессе которой он помечает субъектов определенными метками. В группу меток может входить следующее:

  • Сервисы даркнет.
  • Тотализаторы и азартные игры.
  • Проверенные обменники.
  • Вредоносное ПО.
  • Криптобиржи.
  • Миксеры.
  • Майнеры.
  • Обменники без верификации и пр.

Каждая категория предусматривает присвоение относительной величины риска. К примеру, AML-проверка рассматривает даркнет как высокий источник риска, а вот миксер – как средний.

Один субъект может создавать несколько криптокошельков и выполнять с них бесконечное количество транзакций. Когда алгоритм «наносит» субъекту метку, то он начинает мониторить его операции и помечать все адреса и транзакции, связанные с ним.

По такому алгоритму работают АМЛ-программы, которые проводят скоринг, то есть сканирование блокчейна и выявление связей любого актива с незаконными метками. Одна транзакция может предполагать много входов и выходов. При этом каждый из кошельков может принимать участие в бесконечном количестве операций.

Проверка криптовалюты как возможность обезопасить себя

Специализированные АМЛ-программы помогают пользователям проверять сомнительные активы, и только после этого отправлять их на чистый кошелек. Чтобы свести к минимуму риск получения грязной криптовалюты, рекомендуется работать только с проверенными и безопасными биржами. Когда вы ищете новые платформы, следует проводить пробные транзакции на малые суммы, чтобы снизить риски.

Находить безопасные торговые площадки помогают и отзывы пользователей в интернете. Для защиты своего адреса рекомендуется не посещать миксеры, так как в них прокручивается большое количество криптовалюты из даркнета. Пользуйтесь специальным ПО для АМЛ-проверки и торгуйте на крупных криптобиржах, где внедрена обязательная верификация.

Для этого вы можете рассмотреть WhiteBIT – одну из самых крупных европейских криптобирж, где доступна самостоятельная проверка адреса на причастность к отмыванию средств. AML-проверка онлайн предполагает наличие комиссии – 1 USDT. Алгоритм выдаст шкалу риска и сигналы, которые важно учесть. Бесплатно проверять криптовалюту и адрес на бирже могут те, кто удерживает ее нативный токен WBT.

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