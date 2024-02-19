Тарнавський: Під час штурму Авдіївки окупанти втратили понад 47 тисяч військових

Протягом чотирьох місяців, коли за Авдіївку йшли найбільш інтенсивні бої, російські окупанти втратили більше 47 тисяч військових і понад 360 танків. Такі втрати не зупинили їх від подальших штурмів.
Про це в Telegram написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", — написав Тарнавський.
Всього за час найбільших боїв під Авдіївкою (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) втрати ворога склали:
При цьому спроби окупантів захопити Авдіївку тривають вже 10 років.
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