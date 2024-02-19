Тарнавський: Під час штурму Авдіївки окупанти втратили понад 47 тисяч військових

Протягом чотирьох місяців, коли за Авдіївку йшли найбільш інтенсивні бої, російські окупанти втратили більше 47 тисяч військових і понад 360 танків. Такі втрати не зупинили їх від подальших штурмів.

Про це в Telegram написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", — написав Тарнавський.

Всього за час найбільших боїв під Авдіївкою (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) втрати ворога склали:

особового складу - 47 186 осіб;

танки - 364;

артилерійські системи - 248;

бойові бронемашини - 748;

літаки - 5.

При цьому спроби окупантів захопити Авдіївку тривають вже 10 років.