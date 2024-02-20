Адвокат: У законі про мобілізацію є вимога, яка суперечить європейським правовим нормам

В урядовому законопроекті про мобілізацію пропонується заснувати повторний огляд осіб з інвалідністю, що суперечить європейським правовим нормам.

Про це адвокат Роман Симутін розповів в Telegram.

"Мобілізаційним законопроектом №10449 пропонується повторний перегляд на придатність до військової служби чоловіків від 25 до 55 років, яким після повномасштабного вторгнення встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп", - написав Симутін.

Водночас, за його словами, це пропонується зробити замість проведення відповідних розслідувань, встановлювати факти зловживань, якщо такі мали місце при встановленні тій чи іншій особі інвалідності.

"Вказану групу людей хочуть поставити перед необхідністю в умовах війни самостійно шукати час та ресурси для проходження повторного перегляду - без встановлення факту порушення з боку відповідальних осіб. А в проекті №10379 відмова від проходження медогляду взагалі ще каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Подібна практика в європейському законодавстві в частині регуляції прав осіб з інвалідністю відсутня. Тому в разі порушення їхніх прав, особи з інвалідністю спокійно отримають рішення Європейського суду з прав людини на свою користь, а виплати в таких випадках здійснюються з держбюджету", - наголосив Симутін.